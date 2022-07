I Maneskin: un inedito davanti a 70mila fan e ad Angelina Jolie

Come Bruce Springsteen, i Rolling Stones, Roger Waters, David Gilmour, Vasco Rossi: i Maneskin conquistano il Circo Massimo di Roma davanti a 70mila persone. Tra i super ospiti ad assistere allo show c'era anche Angelina Jolie, che sta girando nella Capitale il suo nuovo film "Whithout blood" e non ha voluto mancare alla performance. Il "regalo" di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio alla loro città natale è stato un inedito che "non ha un titolo e non è neppure completo. È una demo. Lo suoniamo per la prima volta per questo concerto speciale": una ballad in inglese che Damiano fa ascoltare accompagnato dal chitarrista Thomas.