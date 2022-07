Marracash: la scaletta del suo incandescente tour

Come racconta Rockol in un periodo storico in cui si fa un gran vociare sulle nuove leve che se la prendono con il pubblico se questo si mostra poco coinvolto, su esibizioni non rappate, figuriamoci cantate, sull’utilizzo massiccio di playback e altri escamotage per mascherare una poca preparazione al live, un concerto di Marracash, per sound, studio e presenza scenica, andrebbe studiato dal primo all’ultimo minuto. E non solo dal mondo rap, perché quello della voce della Barona è molto più di un concerto rap. Il rapper, dopo la pubblicazione di album di altissimo spessore come "Persona" e "Noi, loro, gli altri", sta portando avanti un tour atteso tre anni, bloccato fino a poco tempo fa dalla pandemia. Con la consacrazione della vittoria della Targa Tenco , l'artista ora può finalmente tornare sul palco e attraversare l'Italia raccogliendo un meritato successo. Qui sotto la scaletta del tour che continuerà per tutta l'estate.

Scaletta:

Loro

Body parts

Pagliaccio

Cosplayer

Bravi a cadere

Crazy Love

Quelli che non pensano

Gli altri

Nulla accade

Dubbi

Laurea ad honorem

Goat – il cuore

Io

Supreme - L’ego

A volte esagero

La chiave

King of rap

Scooteroni

Cashmere

Sport – i muscoli

Salvador Dalì

Crudelia

Poco di buono

Nemesi

64 barre di paura

L’anima

Infinity love