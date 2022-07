Max Pezzali : "La reunion deglli 883? Vedremo".

Max Pezzali ha presentato il mega evento "San Siro canta Max". Per due serate lo stadio milanese si è trasformato in un vero e proprio mega karaoke dove hanno trovato anche grande spazio le canzoni degli 883. “Stasera è una festa, durante la quale il bello sta nel portare sul palco tutti coloro che hanno incrociato la mia strada e fatto parte della storia degli 883”, ha spiegato Max Pezzali come ha raccontato Rockol: “L’intento era quello di creare una sorta di retrospettiva su chi siamo, da dove arriviamo e dove andiamo. Sul palco, quindi, non può mancare Mauro Repetto, che è in forma smagliante”. Guardando al futuro? Il cantante ha svelato: “A settembre io e Mauro ci vedremo a Parigi per mettere giù un po’ di idee insieme, perché ne sento ancora l’energia. Una reunion? Non lo so, vedremo, lui nel frattempo ha intrapreso altre strade…”.