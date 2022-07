Noyz Narcos sarà presto papà

Noyz Narcos sta per diventare padre. L'artista, tra i rapper più forti e longevi d'Italia in termini di carriera e impatto culturale, ha dato il felice annuncio sui social insieme alla fidanzata Ludovica Melisurgo. "La famiglia si allarga", recita la didascalia del post condiviso su Instagram e accompagnato da uno scatto della coppia, con il pancione di lei in bella vista, e un'immagine dell'ecografia. Ludovica Melisurgo, insieme da oltre dieci anni a Noyz Narcos, all'anagrafe Emanuele Frasca, ha fatto inoltre sapere di essere alla tredicesima settimana di gravidanza. Ci vorrà quindi ancora un po' per scoprire se il nascituro sarà un bambino o una bambina. La lieta notizia arriva a qualche mese di distanza dalla pubblicazione del sesto album in studio del rapper, "Virus".

