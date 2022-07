Adele è in vacanza in Sardegna con il fidanzato

Vacanze al mare e i fan impazziti che la cercano per uno scatto. Adele ha scelto la Sardegna per le vacanze sue estive. Come riportano i tabloid inglesi, la cantante britannica è stata notata nella bellissima isola italiana insieme al fidanzato, il procuratore sportivo Rich Paul. Nessuno scatto è stato ovviamente postato sui profili social per il momento, proprio per tutelare la riservatezza che da sempre caratterizza la coppia. Ma i paparazzi, appastati e pronti a tutto come sempre, sono riusciti comunque a immortalare la popstar e il suo compagno mentre scendevano da un’auto per salire a bordo di una barca di lusso, per godersi il sole e, soprattutto, il mare cristallino della Gallura. La storia d'amore tra Adele e Rich Paul, procuratore sportivo di diversi nomi della NBA, tra questi anche LeBron Jones, è iniziata ufficialmente nell'ottobre del 2021, anche se in molti rivelano che la loro frequentazione sia nata qualche mese prima.