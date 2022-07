Annalisa festeggia in bikini il successo con i Boomdabash

Sauna, bikini, le temperature si alzano: "Tropicana", il nuovo singolo dei salentini Boomdabash insieme alla cantante ligure Annalisa, è ufficialmente Disco d'Oro. Un traguardo importante per un pezzo che sta riscuotendo sempre più successo. Annalisa festeggia con alcuni scatti che confermano tutta la sua bellezza e fanno impazzire i fan. Il brano è in top 5 dei singoli più venduti in Italia e in top 10 anche dell'airplay radiofonico tra i brani più trasmessi e suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali, mentre il videoclip rimane in tendenza YouTube con milioni di views sulla rete e con un balletto che sta diventato virale su Tik Tok.

