La volta che Beyoncè si ispirò a Lorella Cuccarini

La sera del 22 maggio 2011 Beyoncé portò sul palco della MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, in Nevada, per Billboard Music Awards una performance che lasciò a bocca aperta non solo le 15 mila persone presenti, ma anche gli 8 milioni spettatori collegati dalle case degli interi Stati Uniti. Per la sua esibizione, la popstar si lasciò influenzare da uno show presentato nel febbraio dell'anno prima nientemeno che da Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo. L'anello di congiunzione tra le due fu una truccatrice italiana, Antonella, che mostrò a Bey il video della performance sanremese della showgirl italiana su YouTube. Come ripreso da Rockol, fu la stessa Beyoncé a confermare di essersi ispirata proprio all’esibizione tratta dal music “Il pianeta proibito”, firmato dal coreografo Luca Tommassini. In un’intervista a Aol, l’ex star delle Destiny’s Child raccontò: “Non ho mai lavorato così duramente in vita mia come in queste settimane, per realizzare questa performance. La mia truccatrice mi ha fatto vedere le prestazioni di di Lorella Cuccarini di un anno fa e mi ha ispirato molto. Ho incontrato le persone che ci hanno lavorato. La tecnologia e il concept sono geniali. Ringraziate Dio per YouTube o non avrei mai visto qualcosa di così stimolante. La Cuccarini? È un genio”.