Justin Bieber a Lucca: la commovente esecuzione di “Peaches”

Justin Bieber in concerto a Lucca ha conquistato tutti. Come racconta Rockol ormai il canzoniere di Justin Bieber è molto ricco di buone canzoni, dalle classiche “Sorry” e “Lonely” a quelle con ritmiche più hip-hop contemporanee come “Don't go” o “Yummy”. Dietro di lui una band come si deve di sei elementi e che spezzano il classico ritmo del concerto pop con molti assoli e varie code strumentali che vanno dal jazz-fusion e rock. Anche Bieber si cimenta al piano nell'intro di “Peaches”, la canzone originariamente eseguita con Daniel Caesar e Giveon che su Spotify ha superato 1 miliardo di stream: una hit incredibile, di cui potete vedere il video live qui sotto, accolta con emozione e commozione dagli oltre 16mila fan presenti.

Scaletta:

Somebody

Hold On

Deserve You

Holy

Waun

What Do You Mean

Yummy

Changes

Love Yourself

Off My Face

Confident

All That Matters

Don’t Go

Sorry

Love You Different

As I Am

Ghost

Lonely

2 Much

Intentions

Boyfriend

Baby

Peaches

Anyone