Mahmood: un'esibizione magica al Festival di Dua Lipa

Un sogno che si avvera. Mahmood ha partecipato al Sunny Hill Festival di Pristina (Kosovo), una delle più importanti manifestazioni musicali dei Balcani fondata e diretta da Dua Lipa e da suo padre Dukagjin, entrambi britannici, ma dalle fiere origini kosovare. Dua Lipa durante il set del vincitore del Festival di Sanremo si è scatenata: la performance di Mahmood è stata emozionante. “Siamo particolarmente orgogliosi di questa partecipazione italiana al Sunny Hill Festival di Pristina, anzitutto perché permette alla nostra musica di essere apprezzata in riconosciuti contesti internazionali, ma anche perché Mahmood incarna egregiamente quell’Italia multiculturale, giovane e aperta che ci piace esportare all’estero. Anche attraverso la presenza di Mahmood, che in breve tempo si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti della scena musicale anche internazionale, contiamo poi di aumentare la conoscenza reciproca tra i nostri due Paesi e, auspicabilmente, le interazioni”, ha detto l’ambasciatore d’Italia in Kosovo, Antonello De Riu.

