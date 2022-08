Emis Killa contro Riccione: "Di sera fa paura"

Emis Killa non ha usato giri di parole per dire la sua su Riccione, definendola pericolosa quanto Marsiglia, nel sud della Francia. Il rapper ha sollevato qualche critica verso la città romagnola in un post su Twitter, che inevitabilmente ha fatto scattare la polemica. "Tanto per rimanere in tema, Riccione è diventata Marsiglia comunque", ha scritto nel tweet la voce di "Rollercoaster", che ha aggiunto: "Una volta i giovani andavamo li a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono".

Come riportato da diverse testate, tra cui l'edizione locale de "il Resto del Carlino", non si è fatta attendere la replica a Emis Killa da parte della sindaca di Riccione, Daniela Angelini. "Lo invito a venire a Riccione in questo periodo, dopo le 18. Così può rendersi conto di essersi fatto un’idea sbagliata", ha dichiarato Angelini rivolgendosi al rapper: "Non so che film abbia visto lui e da quanto non venga a Riccione. Ma la sua descrizione non corrisponde a ciò che è la nostra città quest’anno. Sono sindaco dalla metà di giugno e la sicurezza è sempre stata una priorità per la nostra giunta, il lavoro che stiamo portando avanti ci viene riconosciuto".