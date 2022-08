Maneskin, un altro premio: vincono agli MTV VMAs

Continua l'incredibile scalata dei Maneskin, che vincono un altro premio di livello internazionale. E fanno sventolare la bandiera italiana per la prima volta agli MTV VMAs in programma al Prudential Center di Newark, nel New Jersey: il gruppo era candidato nelle categorie "Miglior artista esordiente", "Miglior video alternativo" e "Miglior gruppo". Mentre il premio come rivelazione dell’anno è andato a Dove Cameron, che ha battuto sia la band romana che Baby Keem, Gayle, Latto e i Seventeen, nella sfida per il "Miglior gruppo” i Måneskin sono stati superati dagli alfieri del K-pop, i BTS.

Il video di “I wanna be your slave”, singolo che lo scorso anno la formazione di “Zitti e buoni” ha riproposto anche in un’altra versione con Iggy Pop, ha invece permesso a Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan di essere il primo gruppo italiano a portarsi a casa il premio per “Miglior video alternativo” e di soffiarlo a Avril Lavigne (in lizza con “Love it when you hate me” con blackbear), Imagine Dragons (“Enemy” con JID), Machine Gun Kelly (“Emo girl” con Willow), Panic! At The Disco (“Viva Las Vengeance”), Twenty One Pilots (“Saturday”) e Willow (“Grow” con Avril Lavigne e Travis Barker).