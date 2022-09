Salmo, il caso del live a Olbia si chiude con una semplice multa

Il caso di quello che era stato ribattezzato il "concerto abusivo di Olbia", quello che nell'estate del 2021 aveva portato 3500 sotto la ruota panoramica della città sarda dopo un passaparola sui social per assistere a un concerto a sorpresa e gratuito di Salmo, si chiude con una multa. Salmo, in quel periodo di restrizioni a causa dei contagi da Covid e con il mondo della musica in ginocchio, aveva rivendicato la sua esibizione come una sorta di atto di protesta per la condizione del settore dello spettacolo.

La polemica con Fedez e la multa finale

Come ricorda Rockol alcuni colleghi attaccarono Salmo, contestando l’organizzazione del concerto e ritenendo il live un atto irresponsabile. Ne derivò anche una accesa polemica con Fedez, che si è chiusa definitivamente con un siparietto sul palco di San Siro. Ma la vicenda, che ha avuto anche strascichi giudiziari, a distanza di più di un anno, come è andata a finire? A offrire un significativo aggiornamento è il quotidiano l’Unione Sarda che riporta come le indagini condotte dal procuratore della Repubblica Gregorio Capasso, e avviate all’indomani del concerto, abbiano escluso violazioni diverse da quelle delle norme del Regio decreto numero 773 del 1931, ossia il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Non sono state quindi contestate ipotesi di reato o contestazioni che riguardano le misure di prevenzione anti Covid. Cinquemila euro è il prezzo che dovrà pagare Salmo per il contestato concerto del 13 agosto 2021.