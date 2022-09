Blanco: due nuovi tatuaggi dedicati ai genitori

Blanco ha due nuovi tatuaggi, molto speciali. I fan li hanno notati subito. Si trovano sulle braccia. Sono un tributo ai suoi genitori Giovanni e Paola Fabbriconi (il vero nome di Blanco è Riccardo Fabbriconi). Il volto del padre sul braccio sinistro termina con l'anno "1960" sulla mano (si presume, l'anno di nascita) e il ritratto della madre con l'anno "1965" sul braccio destro. I tattoo sono stati realizzati dall'artista Mattia Bretti, che su Instagram ha pubblicato alcune foto della lavorazione. I genitori, come racconta l'artista, hanno sempre avuto un ruolo centrale nella sua vita e nella sua carriera: è molto legato alla sua famiglia, in diverse occasioni l'ha fatta salire anche sul palco.

Altri tatuaggi

Blanco ha tanti tatuaggi fra cui anche un angelo. "Sono proprio io - ha spiegato - mi rappresenta perché ha la corona di spine come me che ho un lato veramente marcio. Ma è buono, io comunque sono un bravo ragazzo, non una testa di cazzo". Sotto all'angelo, si può vedere la scritta "Celeste", come la persona a cui è dedicata la canzone "Blu Celeste", contenuta nell'album di esordio. Fra i tanti ha anche la sua data di nascita 2003.