I Maneskin presentano il nuovo singolo

Si apre un nuovo capitolo e i fan sono già in delirio. I Maneskin tornano con un nuovo singolo, dopo "Supermodel". All'enigmatico video condiviso dalla rock band romana sui suoi canali social ufficiali ha fatto seguito l'annuncio di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio: il 7 ottobre uscirà il nuovo singolo, che non ha ancora un titolo. O meglio: il titolo non è stato svelato, ma secondo i rumors dovrebbe essere "The lonliest".

Dopo la colonna sonora di "Elvis"

Il quartetto torna a cinque mesi dall'ultimo singolo, "Supermodel", seguito dalla cover di "If I can dream" di Elvis contenuta nella colonna sonora del biopic di Baz Luhrmann dedicato al Re del Rock. Non è dato sapere se anche "The lonliest" sia frutto della collaborazione con Max Martin, Rami Yacoub, Sly e Justin Tranter, che avevano co-firmato con Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio la stessa "Supermodel".

Il tour

I Maneskin sono attualmente impegnati con il "Loud kids on tour", mentre proseguono le lavorazioni dell'atteso sequel di "Teatro d'ira - Vol. I", l'ultimo album del gruppo, uscito l'anno scorso dopo la vittoria della band al Festival di Sanremo 2021 con "Zitti e buoni". "È incredibile andare dall’altra parte del pianeta e trovare così tanto amore. Non vediamo l’ora di tornare”, hanno scritto Damiano e soci sui social dopo aver chiuso la branca sudamericana della loro tournée mondiale. Il 26 ottobre il gruppo tornerà sul palco per riprendere il tour da Città del Messico, prima di esibirsi nelle principali città statunitensi.