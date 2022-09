Justin Bieber: una dedica romantica alla moglie

Una valanga di cuori per sottolineare il romanticismo del cantante. Nelle scorse ore una dedica speciale e sentita è apparsa sul profilo Instagram di Justin Bieber. La postar ha postato un tenero scatto in compagnia della moglie Hailey, in occasione dei loro 4 anni di matrimonio: un'istantanea senza filtri e sincera che ha fatto emozionare i fan. "Buon anniversario mia migliore amica e moglie - scrive - grazie per rendermi una persona migliore ogni giorno": una frase bellissima. Con loro, nello scatto, anche il cagnolino. Anche Hailey ha voluto ricordare l'evento con delle bellissime parole: "Da 4 anni sposata con te. L'essere umano più bello che abbia mai conosciuto, l'amore della mia vita". Non sono mancati i tantissimi auguri e complimenti da parte dei fan.

