Cremonini annuncia "un emozionante duetto" con Lucio Dalla

Il sogno di Cesare Cremonini si avvera con un "emozionante duetto" con Lucio Dalla in un'inedita versione di “Stella di mare”, in cui la voce dell'autore di "Marmellata #25" incontra quella del compianto cantautore bolognese e che sarà inclusa nel nuovo album live in uscita “Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola”.

La voce di Cremonini incontra quella di Lucio Dalla

La nuova versione di Cremonini di "Stella di mare", in arrivo giovedì 29 settembre, nasce grazie alla concessione dell'utilizzo della voce del grande cantautore, scomparso nel 2012, dal master originale del suo classico brano tratto dall'eponimo album "Lucio Dalla" del 1979. La canzone rinasce così in un nuovo duetto che segna un capitolo importante della carriera di Cesare Cremonini. L'ex Lùnapop, per cui la figura di Dalla è stata una figura centrale di enorme influenza culturale, ha raccontato: “Io e Lucio ci eravamo a lungo promessi di unire le nostre voci in una canzone e oggi, a quasi ottant’anni dalla sua nascita, il mio sogno si avvera. Per me 'Stella di mare' non è soltanto una delle più belle canzoni d’amore di Dalla, ma un brano contenuto in un album, 'Lucio Dalla' del 1979, che è una tra le opere artistiche più affascinanti della storia della musica italiana”.

Cremonini ha continuato: “Un regalo per tutto il pubblico e anche per chi come me crede che la grande eredità lasciata dai maestri della canzone sia indispensabile per chi ne inventa di nuove in questo tempo. Per avvicinarmi alla vocalità di Lucio mi sono dapprima misurato con la sua voce in un duetto virtuale nato durante il tour negli stadi di quest’estate. Quella esperienza è stata così coinvolgente da farmi pensare immediatamente a un vero e proprio progetto artistico. Nella cover l’artista e illustratore Gianluigi Toccafondo ha disegnato una donna, forse una sirena, immersa in un mare blu senza confini, mentre si lascia trasportare dalla corrente. 'Stella di mare' è come quella donna, un brano che incanta i viaggiatori, supera le barriere del tempo per arrivare fino a noi, continuando a ispirare le nuove generazioni e commuovere”.

“Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola”

Il duetto di Cesare Cremonini con Lucio Dalla sarà incluso nel nuovo album dal vivo intitolato “Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola”. Il disco conterrà registrazioni tratte dal tour che quest'estate ha visto il cantautore di "La nuova stella di Broadway" sui palchi degli stadi italiani e dal concerto di Imola. L'album dal vivo, disponibile dal 28 ottobre in digitale oltre che in formato doppio Cd e triplo vinile, anticipa la partenza della nuova tournée di Cremonini nei palazzetti della Penisola in programma questo autunno.