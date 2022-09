Kanye West ha spoilerato una delle nuove canzoni con James Blake

Una sorpresa nella sorpresa ha riservato Kanye West per il compleanno di James Blake. Durante un after party di Burberry a Londra, il rapper di Atlanta, che ormai si fa chiamare Ye, ha infatti deciso di festeggiare il collega e amico facendo ascoltare agli invitati della festa alcuni pezzi realizzati insieme al musicista britannico.

La sorpresa di Kanye West

Come fatto sapere dallo stesso James Blake attraverso un video condiviso sui social, nel corso di un evento del noto marchio d'alta moda britannico Burberry, Kanye West ha preso il controllo della consolle per far ballare gli ospiti a tempo di musica. Ciò che l'ex marito di Kim Kardashian ha fatto ascoltare, però, non erano pezzi già noti al pubblico ma tracce inedite fatte insieme a Blake. "È il mio compleanno e Kanye West sta mettendo le tracce che abbia fatto assieme. Coi regali ora sono a posto, grazie", ha scritto su Twitter il cantautore di "Say what you will", che ha anche pubblicato un video del momento.

I brani di Kanye West con James Blake

Come precisato da Blake sui social, il beat suonato da Kanye West all'aftershow di Burberry è un pezzo inedito su cui i due hanno collaborato. Dalla collaborazione, inoltre, sono nati altri due brani scritti da James Blake e West, che si spera verranno resi pubblici presto. "Non sta suonando il sample di 'Always’", ha scritto Blake in un altro tweet, spiegando che il brano in questione non era una canzone già nota tratta dal suo album "The Colour In Anything" del 2016. Per incuriosire ancora di più il pubblico, l'artista inglese ha condiviso un altro messaggio in cui ha fatto sapere: "Abbiamo prodotto questo pezzo insieme. Così come altri due".