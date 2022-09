Le Spice Girls festeggiano 25 anni di "Spiceworld"

Una band che non passerà mai di moda e che ancora oggi scuote il cuore dei fan. Dopo aver celebrato il quarto di secolo trascorso dalla pubblicazione del loro disco d’esordio con “Spice 25”, le Spice Girls sono pronte a festeggiare il venticinquesimo anniversario dell’uscita della loro seconda prova sulla lunga distanza. L’album, uscito originariamente nel novembre 1997 con il titolo “Spiceworld” e contenente la hit “Stop”, tornerà nei negozi il prossimo 4 novembre in una riedizione con, oltre al disco originale, bonus track, alcune b-side amate dai fan e una serie di registrazioni live finora inedite estratte dagli archivi della Virgin Records.

Una nuova edizione

La nuova pubblicazione, intitolata "Spiceworld 25”, includerà infatti diversi brani registrati dal vivo nel corso del tour tenuto dalla girl band tra il 1997 e il 1999 in Nord America, Europa e Regno Unito, insieme a un remix “ambient” di "Viva Forever”. Nella ristampa del secondo album del gruppo, inoltre, sarà presente la versione demo di "Step To Me", una traccia originariamente registrata per una campagna di bibite, e un megamix di 15 minuti di classici delle Spice Girls battezzato "Spice Girls Party Mix”.