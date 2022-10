Levante cambia look e lascia senza parole i fan

Un cambio drastico, un nuovo colore. Levante lascia senza fiato i suoi fan condividendo su Instagram una foto con un cambio di look molto radicale: in tanti le hanno fatto i complimenti dicendolo che il nuovo stile, in realtà, è perfetto per lei, che si trova in un momento di grandi cambiamenti di vita. Levante è passata dall'avere i capelli neri ad arancioni, color carota. Per essere coerente con la chioma ha schiarito anche le sopracciglia.

Ora è mamma

Levante è diventata mamma, forse anche sull'onda di questo cambiamento ha voluto "colorare" ancora di più la sua vita. Claudia Lagona, questo il suo vero nome, aveva annunciato sui social di essere in dolce attesa della sua prima figlia con il compagno, l’avvocato Pietro Palumbo. Poi a febbraio del 2022 è finalmente arrivato il lieto annuncio che stavamo aspettando con trepidazione. La piccola si chiama Alma Futura. Queste le parole di Levante: “Il 13 Febbraio è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo".