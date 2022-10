I Maneskin hanno spoilerato un pezzo della nuova "The loneliest"

Manca sempre meno all'uscita di un nuovo capitolo della loro carriera. I Maneskin stanno per tornare con un nuovo singolo, dopo "Supermodel". All'enigmatico video condiviso dalla rock band romana sui suoi canali social ufficiali qualche giorno fa ha fatto seguito l'annuncio di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio: il 7 ottobre uscirà il nuovo singolo "The loneliest". La band ha deciso di spoilearare un pezzo del brano e anche del video. Il quartetto torna a cinque mesi dall'ultimo singolo, "Supermodel", seguito dalla cover di "If I can dream" di Elvis contenuta nella colonna sonora del biopic di Baz Luhrmann dedicato al Re del Rock.

Gli autori

Oltre a quelli di Sly e di Rami Yacoub, già al fianco di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio per "Supermodel", tra gli autori di "The loneliest", come racconta Rockol, compaiono anche i nomi di Jason Evigan e Sarah Hudson, già al fianco di Dua Lipa per hit mondiali come "Physical" (718 milioni di streams a livello globale su Spotify e oltre 380 milioni di visualizzazioni per il videoclip ufficiale su YouTube) e "Levitating" (600 milioni di ascolti complessivi sulla popolare piattaforma di streaming e più di 780 milioni di clic su YouTube per le varie versioni), tra i successi dell'ultimo album in studio della popstar di origini kosovare, "Future nostalgia".