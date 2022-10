Taylor Swift: una collaborazione da sogno con Lana Del Rey

Taylor Swift ha tenuto i fan sulle spine per diversi giorni svelando, un po' alla volta e in diversi momenti, i titoli delle canzoni del suo nuovo disco, "Midnights", in arrivo il prossimo 21 ottobre. In occasione dell'ultima puntata della serie video che l'ha vista rivelare i dettagli del suo prossimo progetto gradualmente, la popstar ha finalmente condiviso l'intera tracklist del suo decimo album in studio. E non ha mancato di riservare una grande sorpresa al pubblico annunciando una collaborazione da sogno con Lana Del Rey.

Taylor Swift e Lana Del Rey

In vista dell'uscita del suo nuovo album, annunciato a sorpresa lo scorso 28 agosto dal palco degli MTV VMAs 2022, Taylor Swift ha deciso di condividere con i fan le informazioni sul disco poco alla volta. Per farlo, la cantante ha lanciato la serie "Midnights Mayhem With Me", che l'ha vista svelare in ogni puntata titoli di canzoni o dettagli diversi. L'ultimo episodio, però, ha riservato la sorpresa più grande: un brano con la voce di "Summertime sadness". "La nostra ultima puntata, con il colpo di scena finale", recita la didascalia del video, in cui si sente Taylor Swift raccontare a un certo punto: "La traccia numero quattro de disco si intitola 'Snow On The Beach'. Ed è con... Lana Del Rey!".

La tracklist di "Midnights"

"Midnights", in uscita a distanza di due anni da “Folklore” e “Evermore”, seguiti l'anno scorso dalle nuove versioni di “Fearless” e “Red”, includerà tredici canzoni. Come già spiegato dalla stessa 32enne musicista, il disco ha visto nuovamente impegnato il suo collaboratore di lunga data Jack Antonoff ed è "una raccolta di musica scritta nel cuore della notte, un viaggio attraverso terrori e sogni".