Perché Tananai è rimasto immobile per ore nel centro di Milano?

Una performance alla Marina Abramovic con un fine, però, promozionale. L'idea, va detto, ha funzionato perché le foto hanno fatto il giro del web. Tananai si è fatto trovare immobile in via Dante a Milano senza badare alle persone che lo avvicinavano: è stato lì per ore come congelato. Tutto questo dopo aver disattivato i propri profili social e avere lasciato un criptico messaggio su Instagram: "Anche io ho sofferto come un cane".

Il motivo

Poi, dopo la sparizione virtuale, è riapparso davanti a un negozio di abbigliamento della centralissima strada tra il Castello e il Duomo, sguardo perso nel nulla, non una parola e non una reazione anche quando i passanti gli si fermavano accanto per un selfie. Come una statua. Quella di Tananai è stata chiaramente una mossa di marketing per il lancio del suo nuovo singolo. Un'idea simpatica e folle. Dopo le tante ore passate freezato il cantante ha riattivato i suoi canali social per ufficializzare l’uscita della sua nuova canzone intitolata “Abissale”.

Voleva i riflettori addosso per lanciare un nuovo pezzo e li ha avuti destando curiosità e divertimento. Scritto, composto e prodotto interamente da Tananai, “Abissale” segna un nuovo capitolo del percorso artistico del cantautore che mostra il suo lato più intimo e malinconico. Le parole raccontano tramonti, albe e metafore di un amore che si sta lentamente concludendo: il pezzo si potrà ascoltare da mercoledì 12 ottobre.