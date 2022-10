Madonna su TikTok: "Sono gay"

Madonna in un video pubblicato su TikTok, diventato subito virale, sembra fare coming out e dichiararsi omosessuale. Conoscendo il personaggio e la sua innata voglia di provocare, va detto, la clip andrebbe presa con le pinze. La 64enne popstar ha pubblicato un filmato in cui la si vede cercare di lanciare delle mutandine rosa nel cesto dei panni sporchi: "Se non ci riesco, significa che sono gay", si legge in sovraimpressione. Nell’immagine successiva si vede che le mutandine finiscono fuori dal cesto. E poi la scritta: "I miss, i’m gay". Un gioco per raccontare una verità?

I baci saffici

Il sito Tmz ricorda che Madonna nel corso della sua carriera ha baciato Nicky Minaj, Christina Aguilera e Britney Spears. Un mare di baci saffici che confermano il suo gusto per la provocazione. Ma è stata anche legata a molte celebrità in una vita sentimentale movimentata, sempre però vissuta finora con partner maschi. In tanti, sensibili al tema, per questo motivo, storcono il naso davanti al video che sembra più un giochino che una vera ammissione.