Kanye West è stato cacciato da Twitter per antisemitismo

Kanye West era tornato sul social da meno di 24 ore, ma il suo account è stato nuovamente bloccato per gli stessi identici motivi per cui è stato bloccato. Ye, l'artista si fa chiamare così, è stato sanzionato per violazione delle linee politiche del social. West ha infatti postato contenuti ritenuti antisemiti costringendo l'azienda a intervenire.

Che cosa è accaduto

West ha scritto "Ho un po' di sonno stanotte, ma quando mi sveglio alzerò a livello 3 l'attacco agli ebrei. La cosa divertente è che in realtà non posso essere antisemita perché i neri sono in realtà ebrei. Anche voi ragazzi avete giocato con me e avete cercato di prendere in giro chiunque si opponga alla vostra agenda". Il social ha rimosso il tweet subito dopo la sua pubblicazione, mettendo l'avvertenza "Questo tweet ha violato le regole di Twitter". Un portavoce della piattaforma ha spiegato a BuzzFeed News: "L'account in questione è stato bloccato, a causa di una violazione dei regolamenti di Twitter". La decisione è arrivata dopo che anche Meta aveva posto delle limitazioni all'account Instagram di West, che due giorni fa aveva postato un altro messaggio antisemita, in cui sosteneva che il rapper Diddy fosse controllato dagli ebrei.