Britney: "Mia madre mi schiaffeggiò dopo una notte pazza"

Storie di una vita tutt'altro che semplice. Britney Spears potrebbe scrivere libro di memorie incredibile, probabilmente lo farà, ma per il momento preferisce raccontare alcuni aneddoti attraverso i social. Su Instagram ha infatti ricordato un avvenimento del 2006 quando sua madre, al rientro da una notte pazza con Paris Hilton e Lindsay Lohan, le diede una lezione per alcuni comportamenti considerati inappropriati: "Stava tenendo i bambini e io sono rientrata alle 4 di mattina. Mi ha schiaffeggiato così forte che non lo dimenticherò mai".

Il ricordo

"La prima volta che venni schiaffeggiata fu quella notte in cui Paris (Hilton) e Lindsay (Lohan) mi lasciarono alla mia casa al mare con i miei bambini!“, ha ricordato Spears sul suo profilo Instagram. "Kevin mi aveva lasciato all’epoca, quindi vivevo in una piccola casa sulla spiaggia. Mia madre mi stava tenendo Jayden e Preston e io feci festa fino alle quattro del mattino. Era incazzata nera. Sono entrata, mi ha guardato e mi ha schiaffeggiato così forte che non lo dimenticherò mai!". Spears ha detto che l'incidente è successo dopo che l'ex marito Kevin Federline (che negli scorsi mesi ha criticato il suo ruolo di madre) l'aveva lasciata, quindi presumibilmente dopo il loro divorzio nel 2006.