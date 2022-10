Madonna scatenata al concerto di Post Malone

Mentre i fan di tutto il mondo aspettando di rivedere lei ancora su un palco, Madonna non riesce a stare lontana dalla musica e non si nega nemmeno l'occasione di divertirsi ai concerti di altri, come successo di recente a uno show di Post Malone.

Madonna al concerto di Post Malone

Il rapper di Syracuse si stava esibendo qualche sera fa al Madison Square Garden di New York mentre tra il pubblico del suo concerto c'era anche Madonna. La popstar, con i capelli tinti di rosa come nel recente video provocatorio, ha documentato la sua serata al live newyorkese di Post Malone con un video condiviso su Instagram. Come si vede nella clip Miss Ciccone si è goduta il concerto da spettatrice con entusiasmo, prima di festeggiare nel backstage con la voce di "Rockstar" tra momenti esilaranti, vino, discorsi in francese e battute.