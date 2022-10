Maneskin: dal vivo all'Olimpico e a San Siro nel 2023

I Maneskin non si fermano più, sono un'onda sonora potentissima: la band romana suonerà negli stadi durante l'estate 2023. La band si esibirà a Roma, allo Stadio Olimpico il 20 Luglio 2023 e Milano, allo Stadio San Siro il 24 Luglio 2023. I Maneskin la scorsa primavera-estate hanno suonato all'Arena di Verona e, soprattutto, al Circo Massimo a Roma, di fronte a 70mila persone. Pochi mesi prima degli stadi, dal febbraio 2023, la band porterà il Loud Kids Tour nei palazzetti italiani, con appuntamenti multipli a Milano (Forum) e Roma (Palazzo delle sport), Bologna e Firenze, tra le altre. Le date sono sold out da tempo e sono il recupero del tour che si sarebbe dovuto svolgere a fine 2021, rimandate al 2022 e infine nuovamente al 2023. I biglietti per le date negli stadi saranno disponibili online da martedì 18 ottobre alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 23 ottobre alle ore 11.00.

Tenetevi forte!! ❤️‍ We’re so thrilled to announce TWO special gigs in ITALY coming in 2023 Stadio Olimpico - Roma on July 20th and San Siro - Milano on July 24th Tickets available starting Oct 18th h.11 am CEST!! More info coming sooo stay tuned x pic.twitter.com/sHzU5Su1jZ