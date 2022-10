Una nuova fiamma per Billie Eilish

Dopo la fine della relazione con l'attore Matthew Tyler Vorce, sembra che Billie Eilish abbia un nuovo interesse sentimentale per un suo collega con il quale è stata recentemente pizzicata in più di un’occasione.

Billie Eilish e Jesse Rutherford

Di recente si sono fatte più intense le voci secondo cui la voce di “Bad guy” abbia probabilmente iniziato una nuova frequentazione con Jesse Rutherford, il cantante e frontman dei Neighbourhood, gruppo alternative rock californiano. Billie Eilish e Jesse Rutherford sono stati inizialmente pizzicati per mano all’evento Halloween Horror Nights agli Universal Studios, ma sono i nuovi scatti condivisi dalla piattaforma Pop Crave a suggerire che tra i due possa realmente esserci del tenero. La 20enne cantante e l’artista 31enne sono stati immortalati in una serie di scatti insieme in un ristorante vegano di Los Angeles chiamato Crossroads dove hanno condiviso teneramente un piatto di spaghetti e dove, stando a quanto segnalato da alcune persone presenti, non si sono fatti mancare alcune manifestazioni di affetto tra loro in pubblico.

"Si sono baciati"

“Sembrava decisamente un appuntamento e sono rimasti lì per tre ore”, ha dichiarato una fonte al sito Et Online, prima di aggiungere: Durante la cena, Billie ha toccato a lungo la nuca di Jesse, lui l'ha baciata sulla guancia e i due si sono baciati sulle labbra. Billie era molto bella e sembravano a proprio agio e felici insieme. Non si sono alzati dalla tavola durante il pasto, erano concentrati l'uno sull'altro e si guardavano negli occhi per tutto il tempo. Ad un certo punto, hanno parlato dei loro piani e forse di andare a una festa dai Kardashian”.