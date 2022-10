Harry Styles colpito alle parti basse durante un concerto

Sono molte le disavventure in cui gli artisti rischiano di incappare non appena salgono sul palco. Harry Styles, per esempio, di recente è stato il bersaglio di qualche bravata del pubblico al suo stesso concerto quando un oggetto non identificato è stato lanciato verso la scena colpendo l'artista proprio lì, alle parti basse.

Harry Styles colpito alle parti basse

L'ex One Direction si stava esibendo allo United Center di Chicago quando, durante il concerto, è stato colpito da qualcosa tirato verso di lui da qualche fan. Il cantante stava intrattenendo il pubblico con qualche chiacchiera di circostanza mentre uno spettatore ha lanciato sul palco un oggetto sconosciuto che ha colpito il musicista all'inguine. "Che cosa spiacevole", ha quindi detto Harry Styles, piegato in due per l'apparente dolore, rivolgendosi al pubblico. Dopo essersi ripreso, ha aggiunto: "Ok, non pensiamoci!".

Il tour

Lo spiacevole episodio è accaduto durante una tappa del "Love on tour", la tournée che vede attualmente impegnato Harry Styles a promuovere il suo ultimo album, "Harry's house", e a suonare dal vivo le canzoni più amate del suo repertorio solista. La tournée, che ha visto il cantante venire a esibirsi anche in Italia per due date lo scorso a luglio, riporterà la popstar nel nostro Paese l'anno venturo per una data il 22 luglio 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).