Sam Smith in concerto in Italia dopo 5 anni

E' una settimana di annunci importanti per Sam Smith, che dopo aver confermato l'arrivo del suo nuovo album in studio, ha ora dato notizia della sua prossima tournée che lo vedrà tornare a esibirsi in concerto anche in Italia.

Il ritorno di Sam Smith

Il cantautore britannico ha annunciato oggi il tour a supporto del suo prossimo disco che farà tappa anche in Italia il prossimo anno. A distanza di cinque anni dal suo ultimo passaggio tricolore, risalente ormai al 2018, Sam Smith tornerà così a esibirsi nel nostro Paese e andrà in scena sabato 20 maggio 2023 all’Unipol Arena di Bologna e domenica 21 maggio 2023 al Pala Alpitour di Torino.

Il nuovo album

La notizia del tour arriva pochi giorni dopo l'annuncio dell'uscita del nuovo album "Gloria", in arrivo il 27 gennaio, due anni dopo “Love goes”. Il disco, già anticipato dal singolo “Unholy” con Kim Petras sarà composto da 13 canzoni, di cui al momento non si conoscono tutti i titoli, ed è stato realizzato tra Los Angeles, Giamaica e Londra con alcuni collaboratori. Secondo un comunicato stampa ripreso dall'NME, il disco è una "rivoluzione personale" per Smith che canta di "sesso, bugie, passione, espressione di sé e imperfezione".