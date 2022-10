Kanye West: "Tarantino mi ha rubato l'idea del film Django"

Per il video del suo singolo "Gold Digger" del 2005, con ospite Jamie Foxx, Kanye West sostiene di aver voluto ispirarsi al film "Django" di Sergio Corbutti del 1966, e di aver condiviso la sua visione con Quentin Tarantino. Il rapper afferma quindi che il regista e lo stesso Foxx gli avrebbero poi rubato l'idea per il lungometraggio del 2012, "Django Unchained".

Kanye West contro Quentin Tarantino

In una recente intervista, Kanye West, ora Ye, ha raccontato di essere stato lui a dare l'ispirazione a Quentin Tarantino e Jamie Foxx per il film del 2012 che ha visto entrambi coinvolti, il primo come regista e il secondo come attore protagonista. "Django Unchained". Mentre continua a far parlare di sé per le sue dichiarazioni su argomenti diversi, l'artista di Atlanta è stato ospite di "Piers Morgan Uncensored" e ha spiegato che la collaborazione con Foxx per il videoclip di "Gold Digger" avrebbe portato all'idea poi utilizzata per "Django Unchained".

"Tarantino potrebbe aver scritto un film sulla schiavitù... Ma, in realtà, lui e Jamie hanno preso da me l'idea di [Django Unchained]", ha dichiarato Kanye West, prima di spiegare: "Perché io la proposi a Jamie e Quentin per il video di 'Gold Digger', e poi Tarantino l'ha trasformata in un film".