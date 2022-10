Ultimo annuncia il nuovo singolo “Ti va di stare bene”

Un brano per sognare e prendersi cura di sé. "Ti va di stare bene" è il titolo del nuovo singolo di Ultimo che, in uscita il prossimo 28 ottobre, arriva a distanza di cinque anni dall'ultimo brano "Vieni nel mio cuore" e a un anno dal più recente album di inediti "Solo". Il cantautore ha annunciato l'arrivo della nuova canzone con un post condiviso sui social, dove ha anche svelato la copertina che ricorda quella del precedente singolo, con il titolo scritto su un cartello sorretto da un fan a un concerto. Come "Vieni nel mio cuore", anche "Ti va di stare bene" va a comporre il nuovo percorso discografico di Ultimo, che nel frattempo ha già annunciato i nuovi appuntamenti live per il prossimo anno.

Tour negli stadi

La voce di "I tuoi particolare" tornerà ad abbracciare il pubblico in occasione del tour del prossimo anno, "Ultimo Stadi 2023: La favola continua…”. La tournée sarà inaugurata dalla doppia data allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio, e porterà poi l'artista a esibirsi sul palco dello Stadio San Siro di Milano il 17 e 18 luglio. Un'occasione per cantare a squarciagola tutti i brani più famosi del cantautore romano. Ecco l'annuncio del singolo "Ti va di stare bene":