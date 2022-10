Rihanna: una nuova canzone dopo sei anni

Nei giorni scorsi circolavano le voci secondo cui Rihanna avrebbe presto svelato nuova musica per il film "Black Panther: Wakanda Forever", sequel di "Black Panther" del 2018 con protagonista il compianto Chadwick Boseman. Dopo le indiscrezioni, è arrivato ora l'ufficialità e il momento che tutti i fan della popstar stavano aspettando è ormai alle porte.

Il ritorno di Rihanna

La voce di "Diamonds", diventata pochi mesi fa mamma del suo primo figlio con A$AP Rocky, è pronta a fare il suo ritorno alla musica a distanza di oltre sei anni dal precedente album "Anti". Dopo aver annunciato di essere la star dell'halftime show del Super Bowl 2023 il prossimo febbraio, Rihanna sta per pubblicare una nuova canzone. Si tratta di uno dei brani registrati dalla cantante per il film "Black Panther: Wakanda Forever" e uscirà questo venerdì, 28 ottobre. L'ufficialità è arrivata attraverso un breve video condiviso sui canali social ufficiali della casa di produzione della pellicola, Marvel Studios.

Nuovo album in vista?

Con l'annuncio della performance di Rihanna all'intervallo della finale del campionato statunitense di football e l'imminente arrivo di una sua nuova canzone, ora rimane solo da aspettare notizie su un nuovo disco della popstar. La cantante, infatti, dopo la pubblicazione di "Anti" nel 2016 ha più volte parlato di un suo prossimo progetto discografico. Soprattutto durante il periodo di gravidanza e con la nascita del suo primo figlio, Rihanna ha ribadito in diverse occasioni di non aver mai smesso di dedicarsi alla sua carriera musicale e di pensare a un nuovo album, tanto che in un'intervista concessa la scorsa primavera aveva spiegato: "In questo periodo sto pensando al mio prossimo progetto in modo completamente diverso da come avrei voluto realizzarlo prima. Penso che questo nuovo modo mi si addica di più, è molto meglio per me. È autentico, sarà divertente per me e allevierà molta pressione".