Come si pronuncia il nome di Adele?

Sapete come si pronuncia correttamente il nome di Adele? Come fatto sapere di recente dalla stessa popstar, ci sono infatti buone probabilità che, come molte altre persone, avete sempre pronunciato in modo errato il suo nome.

Come si pronuncia Adele?

La cantautrice britannica si è in questi giorni intrattenuta in una sessione di domande e risposte con i fan durante la quale ha parlato del suo ultimo album “30” e di altre curiosità legate alla sua carriera. Nel corso dell'incontro, una fan ha rivolto all'artista una domanda via video e ha pronunciato senza errori il nome della voce di “Someone like you”. Come testimoniato nel filmato riportato più avanti, a circa a 21 minuti e 22 secondi, prima di rispondere al quesito rivoltole, Adele ha fatto notare: “Ha pronunciato il mio nome correttamente, lo adoro”. La cantante ha così spiegato che il suo nome dovrebbe essere pronunciato “Uh-dale”, con una leggera enfasi sulla seconda sillaba, e non “Ah-dell".

Adele non è una fan dei musical

Durante la recente chiacchierata con i suoi fan, giunta poco dopo la dichiarazione della popstar secondo cui sta pianificando una nuova pausa dalla musica per laurearsi, Adele non ha solo parlato del suo ultimo disco, uscito nel 2021 e successore di “25” del 2015. La cantante ha infatti anche parlato della scarsa possibilità di vederla intraprendere una carriera teatrale. Il motivo? Adele ha affermato di non essere “una grande fan di Broadway, specialmente dei musical”.