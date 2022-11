Tiziano Ferro: "Quando si diventa padre l'ego non ha più lo stesso spazio"

“Il mondo è nostro” è un album permeato dalla nuova fase della vita di Tiziano Ferro e del marito Victor, che lo scorso inverno hanno accolto Margherita e Andres: canzoni dedicate ai figli, e non solo. Un disco, come racconta Rockol che ha avuto l'occasione di intervistare il grande cantante, che vede Ferro come autore principale di quasi tutti i brani, ma con ben 5 duetti, da thasup a Vecchioni, da Caparezza a Sting, al ritorno come cantante di Ambra. Un album che prova a ribaltare il mito del legame tra creatività e sofferenza.

La paternità

"La verità è che ci caschiamo tutti, quando c’è da raccontare le cose che ti segnano. La vita, la morte, l’amore, le unioni, le separazioni hanno segnato più di tutto il resto le mie canzoni - ha spiegato Ferro a Rockol - chiaro che diventare padre getta un fascio di luce che ti fa guardare attorno con una prospettiva diversa. Banalmente non sei più tu la priorità, il tuo ego non ha più lo stesso spazio e alcune paranoie si sgonfiano. Non hai più il privilegio di dedicarti alle cose inutili, e tutto questo diventa canzoni. Sapevo che sarebbe successo". Un mito, forse uno stereotipo, dice però che gli artisti sono più creativi quando soffrono. "Penso che sia tutto alla pari - continua Ferro - ho scritto canzoni in preda alla gioia più assoluta: penso a “Lo stadio”, che mi dà le stesse emozioni de “L’amore è una cosa semplice”, ma in maniera diversa. Una canzone spinta dalla gioia, se è gioia vera, funziona. L’unica cosa che non funziona è quando filtri, quando provi a poeticizzare. Quando metti l’aggettivo prima del soggetto, cioè quando non stai scrivendo come parli".