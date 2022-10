Tiziano Ferro: nel nuovo disco ci sono Ambra, Vecchioni e Caparezza

Nomi che hanno stupito e aumentato la curiosità dei tanti fan. Con una story sul proprio canale Instagram ufficiale Tiziano Ferro ha annunciato gli ospiti presenti nelle tracce di “Il mondo è nostro”, il nuovo album che il cantautore di Latina pubblicherà il prossimo 11 novembre. Le cinque collaborazioni che la voce di “Xdono” ha deciso di includere nell’ideale successore di “Accetto miracoli” del 2019 hanno avuto per protagonisti thasup (in “R()t()nda”, brano già edito e presente nel disco del rapper e produttore romano, “c@ra++ere s?ec!@le”), Caparezza (in “L’angelo degli altri e di sé stesso”), Ambra Angiolini (in “Ambra/Tiziano”) e Roberto Vecchioni (in “I miti”). Nella tracklist è inclusa anche “For Her Love / Sempre amata”, accreditata come Sting con Tiziano Ferro: la canzone - “For Her Love” - compare tra gli inediti inclusi dall’ex leader dei Police nel suo ultimo album, “The Bridge”, uscito nel novembre dello scorso anno.

Non c'è solo l'amore

“Di tutto mi potevo aspettare tranne che mi chiamasse Tiziano Ferro, gasato e convinto perché io cantassi in una sua canzone”, ha commentato Vecchioni: “Per uno di quegli strani casi della vita non ci eravamo mai incontrati. Io gli rispondo di sì e con un certo entusiasmo, aspettandomi uno dei suoi feuilleton sentimentali che non sai dove iniziano e dove finiscono, ma sapendomela cavare con il sanscrito, spero di farcela anche con lui. E invece ecco, stupore, stupore, niente idilli, incontri con addio, lacrime ‘ridenti e fuggitive’, Tiziano mette l’amore in castigo nell’angolo e mi presenta una filastrocca satirico – umorale, saltellante, guizzante, centrata e di un’originalità pazzesca in cui mortifica, svilisce ‘i miti d’oggi’, dicendogliene di tutti i colori". Insomma, a giudicare dalle parole di Vecchioni, anche a livello testuale, nel disco di Ferro ne vedremo delle belle.