Che cosa ha messo Jovanotti dentro il "Disco del sole"?

Come già confermato la scorsa primavera, dopo le varie anticipazioni e pubblicazioni, tra cui “Mediterraneo”, "Il disco del sole" di Jovanotti sta finalmente per vedere la luce nella sua completezza. Il cantautore ha annunciato l'uscita del suo nuovo progetto, preceduto nei mesi scorsi da numerosi singoli presentati live anche durante le tappe del Jova Beach Party, insieme alla pubblicazione di un nuovo singolo. La voce di "A te" ha pubblicato anche il nuovo brano "Se lo senti lo sai", che anticipa di un mese esatto la pubblicazione di "Il disco del sole". L'album uscirà infatti il 9 dicembre.

Tutti i brani

Come una ballata dai toni caldi, con il testo dello stesso Lorenzo Cherubini e la musica nata insieme a Samuel Romano dei Subsonica, il singolo uscito è stata presentato come "una dedica alle cose davvero importanti". "Se lo senti lo sai" è anche l’ultimo "frammento" a cui Jovanotti ha lavorato mese dopo mese, settimana dopo settimana, senza uno schema e senza un piano deciso, per arrivare alla pubblicazione di "Il disco del sole". Il disco raccoglie le nuove canzoni fino ad ora disponibili solo in digitale, tra cui "I love you baby", "La primavera" e "Sensibile all'estate", oltre agli inediti "Ricordati di vivere (primo battito)" e "Mariacallas".