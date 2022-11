Ava Max si scaglia contro l'odio online: "Basta usare parole come armi"

Ava Max ama fare pop, ma allo stesso non rinuncia a trasmettere messaggi profondi. Da qualche giorno si può ascoltare il suo nuovo singolo dal titolo “Weapons”, che si scaglia contro l'odio online e sta facendo discutere. La cantante è nota al grande pubblico in particolare per le sue hit “Sweet but Psycho” e “So am I”, inserirà il nuovo pezzo all’interno del prossimo album “Diamonds & Dancefloors”, il secondo registrato in studio dalla voce statunitense. Proprio del nuovo progetto ha parlato ai microfoni della nostra radio, ospite di un'intervista in cui ha svelato diverse curiosità.

L'odio in rete

“Weapons” è la terza canzone ad essere pubblicata in singolo, dopo “Maybe You’re the Problem” rilasciato in data 28 Aprile 2022, e “Million Dollar Baby” del 1° Settembre 2022. Il video musicale del brano è diretto da Joseph Kahn. L’album è previsto in uscita il prossimo 27 Gennaio e sarà distribuito dall’etichetta discografica Atlantic Records. “Weapons” sarà la sesta traccia dell’album, che in tutto conterà 14 brani. In “Weapons” affronta i temi dell’odio online in particolare nei confronti di chi è molto esposto: “smettila di usare le tue parole come armi”, canta senza filtri Ava che usa come metafora quella del giubbotto antiproiettile per proteggere il cuore dagli attacchi degli odiatori.