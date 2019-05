Eurovision 2019: la partecipazione di Madonna è ancora in forse?

L'attesissima partecipazione di Madonna, prevista per la serata finale dell'Eurovision Song Contest in programma per sabato sera a Tel Aviv, è rimasta in forse fino alla fine.

La sua performance, tra mille polemiche, era stata annunciata già lo scorso aprile ma, ad oggi, non sono stati ancora firmati i contratti necessari per consentire alla popstar di salire su quel palco.

A confermarlo è stato anche Jon Ola Sand, supervisor esecutivo dell’Eurovision. In effetti la società organizzatrice dell'evento, la European Broadcasting Union, non ha mai ufficializzato la partecipazione di Madonna.

È una situazione molto strana: ci sono una grande artista che desidera partecipare all'evento e un'organizzazione che la vorrebbe su quel palco, ma mancano gli accordi ufficiali. E se questi non arriveranno a breve, Madonna non potrà esibirsi.

Se invece il contratto verrà firmato in tempi brevi, sabato 18 maggio Madonna porterà sul palco un singolo di Madame X e un brano di repertorio.

La decisione di Madonna di prendere parte all'evento è stata al centro di molte polemiche fin dall'inizio. La cantante, però, attraverso un comunicato stampa, ha dichiarato che gli eventi politici non fermeranno la sua musica, né lei smetterà mai di esprimersi contro le violazioni dei diritti umani.

(Credits photo: Facebook/Madonna)