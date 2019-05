Per "colpa" di Justin Bieber l'Islanda chiude il Canyon di "I'll Show You"

"I'll Show You", uscita nel 2015, è una delle canzoni che hanno portato al successo Justin Bieber. Il video, pazzesco, è stato girato presso il Fjadrárgljúfur Canyon, in Islanda. Uno dei luoghi più suggestivi e unici del nostro Pianeta. Oggi, le autorità sono state costrette a chiudere il sito perché rischiava di essere danneggiato dai troppi fan che negli anni lo avevano preso come un vero e proprio luogo di pellegrinaggio.

Troppe persone, dopo l'uscita del video di Justin, volevano visitare quei luoghi fantastici, incontaminati, dove la natura selvaggia si fonde con una pace cosmica impossibile da trovare altrove. Il cantante corre sui prati, si tuffa in un lago, guarda dall'alto il panorama: i fan in 4 anni hanno preso d'assalto il Canyon, non tenendo conto dei divieti.

L'Islanda è una terra meravigliosa. E l'episodio del Canyon di Justin non è il primo. Solo nel 2018, i visitatori sono stati 2,3 milioni, contro i 600mila di solo 8 anni fa.

Ecco il video "I'll Show You".

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!