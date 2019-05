Vasco Rossi, "Non stop live 2019": indiscrezioni sui brani in scaletta

Lo scorso 16 maggio a Castellaneta Marina si sono tenute le prove del grande e attesissimo concerto di Vasco Rossi, "Non stop live 2019". Ad assistere c'erano alcuni fortunati vincitori del suo fan club.

Sono stati proprio loro, condividendoli sui social, a svelare alcune indiscrezioni sui brani provati dal cantante e che, quindi, con tutta probabilità saranno in scaletta.

1. "Fegato, fegato spappolato" dall'album “Non siamo mica gli americani” del 1979

2. "Asilo republic" dall'album “Colpa d’Alfredo” del 1980

3. "Portatemi Dio" dall'album “Bollicine” del 1983

4. "C’è chi dice no" dall’omonimo album del 1987

5. "Gli spari sopra" dall’omonimo album del 1993

6. "Se è vero o no" dall'album “Tracks” del 1992

7. "Mi si escludeva" dall'album “Nessun pericolo per te” del 1996

8. "La fine del millennio" dall'album “Live Kom 011: The Complete Edition” del 1999

9. "Buoni o cattivi" dall’omonimo album del 2004

10."Cosa vuoi da me" dall'album “Buoni o cattivi” del 2004

11. "Vivere o niente dall’omonimo album del 2001

12. "Quante volte" dall'album “Sono Innocente” del 2014

13. "La verità" del 2018

Come è ormai noto, il tema del tour che, dopo la data zero del 27 maggio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, farà tappa a Milano (1° giugno a San Siro) e Cagliari (18 e 19 giugno), è l'esclusione, attualissimo in questo delicato momento che sta attraversando il nostro Paese.

Proprio per questo Vasco ha inserito nel prossimo live brani del passato assenti da tempo, come “Ti taglio la gola”, “Fegato, fegato spappolato” e “Portatemi Dio”. Ad arricchire la scaletta dovrebbero esserci anche “Qui si fa la storia”, in apertura del concerto, e grandi classici come “Vita spericolata” e “Alba Chiara”.

Queste sono però soltanto indiscrezioni: per scoprire la scaletta definitiva, bisognerà attendere la prima data del concerto!

(Credits photo: Facebook/vascorossi)

