Vasco Rossi, ecco la scaletta del VascoNonStop Live 2019

Il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro è partito il VascoNonStop Live 2019, il nuovo grandioso tour di Vasco Rossi che tutti i fan attendono con ansia. In totale le date saranno 9: dopo questa prima data, il rocker di Zocca terrà ben 6 concerti allo stadio San Siro di Milano e 2 al Cagliari Fiera.

Nei giorni dei concerti milanesi, inoltre, su Canale 5 andrà in onda, dopo il tg delle 13, uno speciale dedicato proprio agli show del Blasco, con immagini del backstage, interviste al cantante e tanto altro ancora, comprese le storie degli stessi fan, in una sorta di diario per immortalare questi grandi eventi.

Ma entrando nello specifico dei live, ciò che di sicuro lascerà i fan di Vasco a bocca aperta sarà la scaletta: i veterani saranno infatti felici nel sapere che tra le canzoni che potrebbe eseguire il cantante durante questi appuntamenti c’è anche una vera perla, ossia “Se è vero o no”, un brano eseguito finora solo una volta dal vivo, durante un tour del 2013.

Ecco qui di seguito la probabile scaletta:

1 – Intro + Qui si fa la storia

2 – Mi si escludeva

3 – Buoni o cattivi

4 – La verità

5 – Quante volte

6 – Cosa succede in città

7 – Cosa vuoi da me

8 – Vivere o niente

9 – Fegato fegato spappolato

10 – Asilo Republic

11 - La fine del millennio

12 - Interludio

13 - Portatemi Dio

14 - Gli spari sopra

15 - C’è chi dice no

16 - Se è vero o no

17 - Io no

18 - Domenica lunatica

19 - Ti taglio la gola

20 - Rewind

21 - Come vorrei

22 - La nostra relazione

23 - Tango della gelosia

24 - Vivere

25 - Senza parole

26 - Sally

27 - Siamo solo noi

28 - Vita spericolata

29 - Canzone

30 - Albachiara