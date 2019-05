Britney Spears mette a tacere le critiche con un bikini mozzafiato

Una foto, a volte, vale più di mille parole. Così Britney Spears ha deciso di mettere a tacere le critiche e i rumors che negli ultimi tempi hanno invaso la rete, con uno scatto su Instagram a dir poco mozzafiato. Gli haters le erano andati contro dopo che era entrata in clinica di riabilitazione per i suoi problemi di salute mentale, dicendole che non era più in grado di gestire da sola tutti gli account social.

Ma Britney non ci sta e posta questo scatto, senza didascalia, dove fa vedere a tutti che sta bene ed è in piena forma... anzi, pienissima!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears) in data: 28 Mag 2019 alle ore 6:40 PDT

Sdraiata su un pavone gonfiabile blu, dondolante in piscina, la cantante sembra aver ripreso pieno possesso della sua vita, dopo la spiacevole vicenda della clinica. C'è stato anche chi - come il suo manager Larry Rudolph - si era preoccupato per la carriera della pop star che, a causa di un crollo psicologico, sarebbe potuta cadere a picco. Invece, eccola in tutto il suo splendore mentre prende il sole e sembra godersi la giornata.