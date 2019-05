Fedez su tutte le furie perché Instagram rimuove una foto di Leone

I Ferragnez, si sa, condividono su Instagram qualsiasi cosa. E, a parte le polemiche del follower, la cosa è normale per due personaggi dello spettacolo come loro. Ma nei giorni scorsi è successo qualcosa di diverso: il social ha rimosso uno scatto di Leone dal profilo del rapper. Perché? Forse non rispettava le linee guida della piattaforma di condivisione foto. Nell'immagine si vede il piccolo Leo mentre fa il bagnetto in una piscina in braccio al papà.

Ma Fedez non ci sta, va su tutte le furie. E per tutta risposta, non sapendo darsi una ragione dell'accaduto, posta nuovamente la foto in una storia. "Mi hanno segnalato e rimosso dal profilo questa foto – scrive Federico sul post - Forse non rispetta le linee guida Instagram non essendoci culi, tette, collane, diamanti, ecce cc. Vabbè io la rimetto, tiè".

Effettivamente l'immagine è molto più casta di molte altre condivise dalla coppia. Quale sarà, quindi, il vero motivo della rimozione? Critiche o no, Chiara Ferragni e Fedez sono costantemente sotto le luci dei riflettori. Le loro "imprese" fanno discutere e questa cosa, alla fine, fa gioco anche a loro.