I Ferragnez a cena con Dua Lipa a Los Angeles: i fan riconoscono solo la coppia e non la cantante

I Ferragnez all’estero sono diventati più famosi di Dua Lipa? Forse è azzardato affermarlo, ma ciò che è accaduto a Los Angeles è comunque un fatto significativo: Fedez e Chiara Ferragni sono andati a cena con la celebre popstar, come testimoniano alcune foto condivise dalla stessa coppia su Instagram. Il rapper e sua moglie in questi giorni sarebbero ancora a Los Angeles, dove pare stiano cercando una nuova casa.

A quanto pare, nel locale in cui i tre erano a cena, due fan asiatiche si sono avvicinate perché avevano riconosciuto il rapper e l’influencer e per questo motivo hanno chiesto loro di scattare una foto insieme; nessuna richiesta, invece, è stata avanzata nei confronti di Dua Lipa che le due ragazze sembrano non aver proprio riconosciuto.

La popstar è stata dunque snobbata dalle due fan che le avrebbero preferito l’amica Chiara Ferragni. Nonostante questo, Dua Lipa sembra non essersela presa, anzi, ha postato anche lei una foto insieme all’influencer, chiamandola affettuosamente "amore mio".

Visualizza questo post su Instagram amore mio @chiaraferragni Un post condiviso da Dua Lipa (@dualipa) in data: 2 Giu 2019 alle ore 2:20 PDT

Sul suo profilo, invece, Fedez ha scherzato ironizzando sul fatto che fosse il più basso del trio, a causa dei tacchi vertiginosi di Chiara e di Dua Lipa: “Quando sei il più basso nella foto di classe”, ha scritto nel post.