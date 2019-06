Fedez e Leo cacciati da un parco giochi per bambini di Los Angeles

E chi l'avrebbe mai detto che qualcuno si sarebbe arrogato il diritto di cacciare Fedez, con Leone al seguito, da un parco cittadino. Eppure, padre e figlio, sono stati i protagonisti di una piccola disavventura a New York. In giro per la città, mentre mamma Chiara si trova in Italia per lavoro, i due sono entrati in un parco privato a pagamento... per errore a quanto pare.

A rivelarlo, lo stesso cantante in una storia su Instagram. "Tra le cose che sto facendo insieme al mio 'patatone' - ha scherzato - ci sono i tour dei parchi, ma siamo appena stati cacciati da uno perché non sapevo che qui ci fossero i parchi privati". "State attenti perché se venite a LA, in alcuni parchi bisogna pagare - ha continuato - Boh, sono parchi giochi per bambini e si deve pagare!"

Fedez ha espresso così tutto il suo stupore, con una punta di stizza per l'accaduto. Ma non si è arreso e ha girato con il passeggino fino a quando ha trovato un parco, attrezzato con giochi per i bambini, dove far divertire il piccolo Leo. Nel frattempo, tutto documentato sui social, i due chiamano la mamma in Italia... in modo che possa sempre essere accanto a loro.