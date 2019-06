Romina Power è stata ricoverata in ospedale: ecco le sue condizioni

"Tutto bene quel che finisce bene! Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti". È con queste parole che Romina Power ha comunicato a tutti il suo ricovero in ospedale. Dalle parole, sembra stare bene ora, ma non sono ancora state rivelate le motivazioni dell'intervento che ha subito. Romani non perde occasione di ringraziare a tutta l'equipe medica che l'ha sostenuta.

Pollice in su e tanta positività nel messaggio che ha lasciato ai suoi fan. Molte sono state le parole di sostegno che la cantante ha ricevuto dopo lo scatto condiviso su Instagram. I suoi follower la amano. Tra questi c'è anche la figlia Romina, che ha commentato il post così: "Love you momm. Solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino". Molto tenero.

Non si hanno ulteriori dettagli sul suo stato di salute e non sappiamo neanche cosa ha avuto. Speriamo che tutto vada per il meglio, anche se dalla foto con il pollice all'insù sembrerebbe proprio di sì.