Camila Cabello e Shawn Mendes: il video della caduta esilarante

Gli imprevisti capitano a tutti. Anche se ti chiami Camila Cabello e Shawn Mendes. Impegnati nelle riprese del video di "Señorita", singolo che li vede cantare insieme, i due sono stati i protagonisti di un siparietto niente male. Durante un passo a due, il Shawn doveva prendere Camila e farla ballare... ma la situazione gli sfugge di mano e lei cade per terra! Fa un capitombolo davvero incredibile. Ecco il video pubblicato sui social.

Per fortuna la cantante non si è fatta male. Infatti, vediamo nel filmato che ride a crepapelle. Il compagno di ballo, quando si è accorto che stava scivolando fa un faccia stranissima, un po' preoccupata e un po' divertita.

Per i due questa è la seconda collaborazione. La prima risale al 2015, quando duettarono e fecero sognare tutti sulle note di "I Know What You Did Last Summer".