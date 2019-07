Salmo scivola sul palco, si fa male al ginocchio ma continua a cantare

Salmo ha tenuto un concerto al Sonic Park, di Bologna. Il pubblico in visibilio, tutti a ballare e cantare durante l'esibizione. Ma a un certo punto cade e si fa male al ginocchio.

Il rapper sardo salta sul palco durante "Russell Crowe", uno dei brani più famosi della sua carriera, è irrefrenabile non riesce a stare fermo. Ma è proprio in questo momento che scivola e atterra rovinosamente sul palcoscenico. Ecco il momento della caduta.

Anche se con la gamba dolorante, l'artista decide di non fermarsi. Va dietro le quinte, i medici si accertano delle sue condizioni e gli mettono un tutore. A questo punto, Salmo torna sul palco e finisce il live seduto su una sedia.

Tempo fa la stessa cosa successe al frontman dei Foo Fighters, Dave Grohl, durante un concerto della band in Svezia. E nemmeno lui non si fermò, anche se la caduta gli procurò una brutta frattura. Quando sai che il tuo pubblico è lì solo per te, non puoi tirarti indietro... devi resistere, andare avanti. È questa la vera essenza della musica.