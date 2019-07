Justin Bieber choc: dorme in camera iperbarica (come Michael Jackson)

Qualche giorno fa la popstar Justin Bieber ha fatto una rivelazione ai suoi fan postando una foto sul suo account Instagram (che contra oltre 114 milioni di follower) che lo ritrae all'interno di una camera iperbarica.

Nella didascalia della foto si legge: "Mentre mi rilasso nella mia camera iperbarica”.

chillin in my hyperbaric chamber

Il cantautore 25enne, infatti, ha rivelato di dormire ogni notte in camera iperbarica. A quanto pare ne avrebbe anche una "da viaggio" che lo segue in tutti i suoi tour in giro per il mondo. Bieber ha dichiarato che è il posto perfetto in cui rilassarsi.

Questa strana abitudine lo accomuna al Re del pop, Michael Jackson: anche il divo, infatti, era solito utilizzare uno strumento simile, con la convinzione che avrebbe migliorato le sue aspettative di vita.

La camera iperbarica è un macchinario per l'ossigenoterapia che funziona con ossigeno puro al 100% e ad una pressione superiore a quella atmosferica. Questo trattamento consente la più rapida diffusione di ossigeno nel plasma e nei tessuti, con diversi effetti terapeutici.

A quanto pare Justin Bieber la utilizza come ricovero notturno per rilassarsi, e sembra che la sua scelta sia stata addirittura considerata "cool" dai suoi fan. Diverso è stato il caso di Michael Jackson: la diffusione della notizia riguardante il Re del Pop aveva certamente fatto scalpore ed era stata fortemente criticata.

(Credits photo: Instagram/justinbieber)